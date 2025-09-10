Летний отпуск стал дороже

Летний отпуск стал для россиян еще дороже в 2025 году — стоимость такого отдыха поднялась на 25 процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по информации специалистов, средний бюджет россиян на отпуск летом достиг 200 тысяч рублей. При этом траты по 100-150 тысяч рублей на авиабилеты стали новой нормой для 42 процентов путешественников. А в 2024 году цены были на четверть ниже актуальной отметки.

«На 2026 год мы прогнозируем умеренный рост стоимости летнего отдыха на уровне 6 процентов. Этот показатель отражает стабилизацию рынка после прошлогоднего скачка», — заметили эксперты.

