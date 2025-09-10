В туристическом портале Крыма заработала версия на китайском языке

В Крыму начала работать версия туристического портала республики на китайском языке. Она знакомит посетителей с историей и основными достопримечательностями республики. Об этом сообщает министерство курортов и туризма Крыма.

© Минкурортов и туризма Крыма

При создании китайской версии ресурса модераторы привлекали экспертов туротрасли, специализирующихся на восточном векторе индустрии - руководителя Международного фонда "Союз" Виктора Весна и исполнительного директора Организации сотрудничества "Крым-Чжунго" Михаила Вовченко.

"Сейчас проходит активное наполнение сайта, тестируются его технические возможности. В ближайшее время будут размещены фото и видео природных и культурных достопримечательностей региона", - рассказал министр курортов региона Сергей Ганзий.

Пока китайская версия портала содержит общую информацию по истории и культуре городов полуострова, его рекреационных возможностях, также здесь можно совершить 3D-прогулку по Крыму.

"Когда логистические и мировые геополитические вопросы будут сняты, турпотоки снова вырастут. А пока заинтересованные в истории нашего региона китайские туристы могут знакомиться с богатейшим культурно-историческим наследием республики", - рассказала заместитель председателя Совета министров РК, министр финансов РК Ирина Кивико.

По данным минкурортов Крыма, приемом туристов из КНР в республике занимаются три туристические фирмы. Для гостей из Китая они разработали около 30 маршрутов.

"До пандемии, когда у нас иссяк туристический поток из Поднебесной, Крым посещали группы китайских туристов, - рассказал "РГ" Михаил Вовченко. - Туристам из КНР интересны исторические памятники нашего региона. Им вполне подходит восточная, например крымскотатарская кухня, если говорить о гастрономических предпочтениях. Чтобы заинтересовать туристов из Китая, нам нужно привлекать сюда лидеров общественного мнения этой страны - кинозвезд, блогеров".

Туристический портал Крыма работает уже много лет, и за это время стал популярным путеводителем для гостей полуострова. До последнего времени ресурс был представлен на русском и английском языках.