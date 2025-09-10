Российская авиакомпания объявила распродажу билетов

Российская авиакомпания Nordwind Airlines объявила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что россияне могут приобрести авиабилеты по цене от 1,2 тысячи рублей. Акция продлится с 10 по 16 сентября. Улететь по выбранным направлениям внутри страны можно с 6 октября 2025 года по 19 марта 2026 года.

Приобрести билеты в рамках акции из Москвы в Оренбург получится за 3,1 тысячи рублей (туда-обратно), из Калининграда в Санкт-Петербург — за 1,9 тысячи рублей (туда-обратно), а из Санкт-Петербурга в Москву — за 1,4 тысячи рублей (туда-обратно).

