Названо село, которое популярно у китайских туристов

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов рассказал о популярности Териберки у туристов из Китая.

© РИА Новости

«Они приезжают в Териберку за северным сиянием. Это существенно дешевле, чем в Норвегии, — в пять раз. И примерно в десять раз дешевле, если бы летели смотреть северное сияние в Канаде. Поэтому китайские туристы с удовольствием приезжают в Россию», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, на фоне отмены визового режима будет наблюдаться рост турпотока из КНР в приграничных регионах Дальнего Востока, а если авиасообщение в Россию будет расширяться и появятся новые маршруты, то это приведёт к перераспределению турпотока вглубь регионов.

«Сейчас китайцы приезжают в крупные города России — это Москва, Санкт-Петербург, где радует инфраструктура и есть переведённые таблицы, меню и транспортные карты на китайском языке. И конечно, есть экскурсии на китайском языке, аудиогиды», — добавил Абдюханов.

Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для российских граждан.

Вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян в беседе с RT заявил, что отмена виз скажется на приросте турпотока россиян в Китай. В «Турпомощи» прогнозируют увеличение числа путешественников в Китай на 25—30%.