Туристы Республики Алтай придумали новый способ оставить о себе память

В Республике Алтай появилась новая традиция среди путешественников, сочетающая уважение к природе и желание оставить символический след о своём пребывании.

Вместо нанесения надписей краской на скалы, что много лет вызывало справедливое негодование местных жителей, туристы начали выкладывать названия своих родных городов из обычных камней. Эти своеобразные каменные мозаики можно увидеть на живописных полянах и в долинах региона.

Инициатива быстро распространилась среди гостей из разных уголков страны. Уже успели отметиться жители Красноярска, Омска, Тюмени и Барнаула, аккуратно создавшие свои топонимы из природного материала. Такой подход не наносит ущерба хрупкой экосистеме Алтая и исчезает естественным образом со временем без вмешательства человека.

Местные жители и администрации турнаправлений положительно оценили эту креативную инициативу. Она противопоставляется случаям вандализма, когда недавно очищенные скалы вновь покрываются надписями.

Новый метод становится символом осознанного и бережного отношения к уникальной природе региона, предлагая гармоничный способ сохранения памяти о путешествии.