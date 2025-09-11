Тебердинский нацпарк: что посмотреть и где остановиться

Вечные ледники, отвесные скалы, альпийские луга, студеные реки и бирюзовые озера. А еще почти 300 видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу. В нашей подборке — самые популярные туристические маршруты Тебердинского нацпарка, которые можно пройти самостоятельно.

Немного истории

Национальный парк «Тебердинский» находится на юге Карачаево-Черкесии, недалеко от границы с Абхазией. Именно здесь начинается так называемый Большой Кавказ. В парке 12 экологических маршрутов, каждый оборудован указателями. Если выходить на тропы в разрешенное время и следовать правилам, заблудиться почти невозможно. Иногда маршруты закрывают из-за погоды — актуальную информацию всегда можно найти на сайте парка.

Государство взяло эту территорию под охрану почти 90 лет назад. Хотя первое время земли по привычке использовали для выпаса скота, с годами все встало на свои места. Сейчас здесь ведут учет животных и растений, поддерживают и увеличивают видовое разнообразие. В 1950-е годы, например, завезли енотовидных собак, алтайских белок и пятнистых оленей.

Экотропы появились в нацпарке в конце 1990-х и быстро стали популярными. Ландшафты на них сменяются как этажи: сначала густые леса, затем альпийские луга, а выше — скалы и вечные ледники.

Топ маршрутов

Центральная усадьба Тебердинского нацпарка

Протяженность: 1,9 км

Время прохождения: 1,5−2 часа

Режим работы: 9:00−18:00

Последний выход: 16:00

Цена: 200 рублей (вольеры и музей), 150 рублей (визит-центр). Дети до 7 лет — бесплатно

Знакомство с нацпарком лучше начать отсюда. В усадьбе рассказывают о его истории и природе, работает музей. Здесь же нужно купить пропуск, с которым можно смело отправляться по другим маршрутам из Теберды. Тропы проложены по обоим берегам одноименной горной реки.

Маршрут «Бадукские озера»

Протяженность: 7 км

Время прохождения: 5−6 часов

Сложность: средняя

Сезон: весна-лето

Режим работы: 9:00−17:00

Последний выход: 12:00

Цена: 300 рублей

Самый популярный маршрут ведет к каскаду из трех горных озер, образовавшихся около 200 лет назад из-за каменных обвалов, которые перекрыли течение реки. Вода в озерах меняет цвет: в ясную погоду она светло-бирюзовая, а в пасмурную — почти черная. Температура в самом теплом из них не поднимается выше +10.

Дорога проходит через хвойные и смешанные леса. Вы увидите место слияния рек Хаджибей и Бадук и пройдетесь по подвесному мосту через Бадукское ущелье. Лучше всего стартовать утром, чтобы без спешки насладиться единением с природой. Если встретите на пути лису, рысь, кабанов или туров — лучше не поворачивайтесь к ним спиной. Для маршрута пропуск не нужен, билет приобретается на КПП «Бадукские озера».

Маршрут «Ущелье Алибек»

Протяженность: 15,6 км

Время прохождения: 6 часов

Сложность: средняя

Сезон: весна-лето

Режим работы: 9:00−17:00

Последний выход: 12:00

Цена: 200 рублей

Маршрут позволит увидеть и хвойный лес, и альпийские луга. Стартовать лучше утром, чтобы успеть вернуться до закрытия КПП. После пропускного пункта тропа разделяется на две: правая ведет к высокогорному Турьему озеру, где можно увидеть горных туров и серн, а левая — к Алибекскому водопаду, где ледниковая вода шумно падает с высоты 25 метров и погружает все вокруг в молочную дымку тумана.

Маршрут не кольцевой: чтобы увидеть обе достопримечательности, нужно возвращаться к развилке. Тропы проходят в приграничной зоне, поэтому требуется пропуск «Турпродукт» (оформляется по паспорту на КПП «Алибек»).

Маршрут «Водопад Шумка»

Протяженность: 1 км

Время прохождения: 1,5 часа

Сложность: легкая, подходит для детей

Сезон: весна-лето

Время работы: 9:00−17:00

Последний выход: 15:30

Цена: 200 рублей

Маршрут начинается от Военно-Сухумской дороги и проходит через пихтовый лес по берегу реки Шумки, оправдывающей свое название, — она с грохотом бежит по каменистому руслу. Берега этой небольшой речки очень живописны: вековые деревья, мох и синее небо над головой. Ощущение, что попадаешь в сказку.

Непосредственно к водопаду ведет лестница. Лучше всего идти сюда в полдень, когда больше солнечного света. Пропуск для посещения маршрута не нужен, только билет (продается на КПП).

Автомобильный маршрут «Озеро Туманлы-Кель»

Протяженность: 12 км

Время прохождения: 1−2 часа

Сложность: легкая, подходит для детей

Сезон: весна-лето

Время работы: 9:00−18:00

Последний выход: 16:00

Цена: 200 рублей

Если на посещение некоторых локаций, например Алибекского водопада, уйдет весь день, то маршрут к Туманлы-Кель (Туманному озеру) можно одолеть за пару часов. Озеро находится всего в 18 км от Домбая. Путь к нему лежит по асфальтированной дороге через ущелье Гоначхир с невероятными видами на горы и долины.

Не менее живописно и само озеро. Кстати, вода в нем меняет цвет в зависимости от времени суток и погоды.

Полезные советы

Как подготовиться к маршрутам?

Всегда проверяйте прогноз погоды, но будьте готовы к неожиданностям.

Оцените свои силы: специальной физической подготовки не требуется, но активный образ жизни в данном случае — ваш союзник и гарант качественного активного отдыха.

Перед выходом на тропу изучите схему маршрута — нужно понимать, куда вы стремитесь и что вас ждет на пути.

Наденьте спортивный костюм, кепку или панаму, прихватите ветровку. Обувь должна быть непромокаемая и с твердой подошвой: так вы не будете считать камни на своем пути, а сосредоточитесь на созерцании прекрасного.

Треккинговые палки помогут на подъемах.

Обязательно возьмите заряженный телефон, средство от комаров, питьевую воду, солнцезащитные очки и крем с SPF, дождевик, влажные салфетки.

Как добраться?

Ближайший аэропорт — в Минеральных Водах. Время в пути из Москвы — около 3,5 часов. Далее автобусом или такси до Домбая-Теберды (200 км, около 4−4,5 часов).

Поездом можно доехать до Невинномысска, Пятигорска или Кисловодска, а оттуда автобусом или на такси — до парка. Если вы выбрали личный автомобиль, на старте каждого маршрута есть бесплатные парковки.

Где остановиться?

На территории нацпарка работают четыре гостиницы: в Центральной Усадьбе, Гоначхирском, Домбайском и Архызском лесничествах. Цена — от 1500 рублей в сутки. Номера лучше бронировать заранее: туристов много.