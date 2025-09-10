Российский город заработал десятки млн на туристическом налоге

За восемь месяцев этого года поступления по туристическому налогу в Татарстане составили 80,8 млн рублей. Из них 69,4 млн, или 86% от сбора, зачислены в бюджет Казани. Об этом «ФедералПресс» рассказали в министерстве финансов республики.

© РИА Новости

«На сегодняшний день туристический налог действует на территории Казани, в Зеленодольске и четырех поселениях Зеленодольского района, г. Болгар и трех поселениях Спасского района и в семи поселениях Верхнеуслонского района», – отметили в министерстве.

Туристический налог в Татарстане был введен с первого января 2025 года. Он взимается со стоимости предоставления услуг по проживанию в отелях и гостиницах. В 2025 году размер налога установлен на уровне 1% от суммы оплаты за номер, но не ниже 100 рублей за одни сутки. Каждый год ставка будет увеличиваться, а начиная с 2029 года максимальный процент достигнет пяти. От уплаты данного сбора освобождены владельцы гостиниц при размещении детей младше 18 лет и льготников.

