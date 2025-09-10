Чем запомнятся туристам бесплатные экскурсии в День города Москвы

13 и 14 сентября пройдут завершающие бесплатные экскурсии из цикла "Летняя история", организованные комитетом по туризму столичного правительства в рамках проекта "Лето в Москве". На них записалось более 200 человек. Гиды рассказали "Российской газете", как проходили бесплатные прогулки по столице в этом сезоне и как меняются экскурсии по Москве в ее день рождения.

День Москвы

"К 878-летию я подготовила специальную версию летнего маршрута. Мы сделаем особый акцент на истории Москвы сквозь призму времени. Как менялся город в юбилейные годы, как столица готовилась к своим дням рождения в разные эпохи - это будет экскурсия-поздравление, наполненная особой праздничной атмосферой", - говорит экскурсовод Мария Чижова, которая летом водила маршрут вдоль русла реки Неглинки.

Гиды планируют сделать экскурс в историю праздника и рассказать, как Москва встречала 700-летие в 1847 году, грандиозно отмечала 800-летие и 850-летие в 1947 и 1997 годах.

"В День города особенно приятно проводить экскурсии. Москва идеально подходит для пеших прогулок. Она умеет удивлять, вдохновлять и интриговать. Всегда интересны истории людей, которые жили в разные эпохи. А переплетение архитектурных стилей - одна из главных особенностей столицы. И когда мы рассматриваем строения в деталях, то глубже проникаем в суть истории и постигаем гений места", - замечает экскурсовод Светлана Викулова.

Летние истории

Мостуризм запустил три бесплатных исторических маршрута в начале лета. Прогулки с гидами стали настолько популярными среди горожан и туристов, что их количество удвоили - каждые выходные проходит по шесть экскурсий.

"Фланировать по бульварам, да еще и летом - многовековая, любимая традиция москвичей. Захватывающей была сама атмосфера: солнечная погода, легкость, расслабленность, чудесные маршруты. Да и сами "путешествия", в ходе которых мы становились умнее - например, приобщившись к игре в шахматы на Гоголевском бульваре и к чтению на Сретенском, спортивнее - на Тверском бульваре с площадками для петанка и русских городков", - рассказывает Светлана Щипорска, которая проводит бесплатные экскурсии по двум маршрутам.

В рамках "Летних историй" москвичи и туристы узнавали Москву: от Гоголевского бульвара до Пушкинской площади, от Цветного бульвара до Лубянской площади, от Чистых прудов до Лубянки.

"На прогулке от Чистых прудов до Лубянки гостям были очень любопытны истории, как простые крестьяне за несколько поколений становились богатейшими семьями в стране. И каким образом строились эти роскошные дома - например, "китайская шкатулка" чаеторговцев Перловых или усадьба Александра Дмитриевича Черткова, посвятившего жизнь созданию первой публичной частной библиотеки", - добавляет экскурсовод Светлана Викулова.

Всего по проекту "Лето в Москве" к таким прогулкам присоединились почти 2 тысячи человек. Экскурсоводы отмечают, что это не только москвичи, но и жители других городов России - от Подмосковья до Сибири, приезжающие целыми семьями. Кроме того, в группах нередко бывали русскоговорящие туристы из стран ближнего зарубежья и иностранные студенты.

Как отмечает экскурсовод Анна Вишнякова, самое большое открытие экскурсантов - то, что столько лет ходили мимо или работали рядом, а об истории места и его обитателях совсем не знали. Аттестованный гид проводит свои экскурсии и в другие сезоны, их можно найти в личном профиле на сервисе RUSSPASS.

"Что захватывает гостей больше всего? Осознание, что они находятся в местах, которые были свидетелями огромного пласта истории - от царской России до наших дней, и что почти за каждым московским фасадом скрываются десятки удивительных историй", - заключает гид Мария Чижова.

В Москве порядка 500 экскурсий проходит ежедневно. Комитет по туризму комплексно поддерживает экскурсионное сообщество столицы. Город осуществляет проведение аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в удобном онлайн-формате, приглашает представителей отрасли на экскурсии в уникальные городские объекты, закрытые для широкого доступа. Именно гиды формируют первые впечатления о столице у туристов. С целью популяризации профессии также проводится конкурс "Покажи Москву!".

Проект "Лето в Москве" - главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект "Лето в Москве" проводится во второй раз, и новый сезон стал более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые - оригинальные и красочные.