Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС сообщила о новом рекорде рынка — самый дорогой тур сезона был организован на роскошную виллу в турецком комплексе Max Royal. Месячный отдых для компании из шести человек обошёлся в 34 миллиона рублей.

Внутри России также зафиксированы премиальные предложения. Самым дорогим внутренним туром стало восьмидневное путешествие на Байкал для семьи из четырёх человек стоимостью 4,3 миллиона рублей, при этом перелёт оплачивался отдельно.

Любопытный факт: иностранные гости из арабских стран установили свой рекорд, заплатив по 31 тысяче долларов с человека за экстремальное развлечение — катание на танках.

Статистика онлайн-бронирования также демонстрирует рост запросов на премиальный отдых. Как отметил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин, рекорд в России побило бронирование люкса в пятизвездочном отеле Сочи — 401 тысяча рублей за четыре ночи для трёх взрослых и ребёнка.

На международном направлении выделилось бронирование отеля в Анталье: семья с тремя детьми заплатила 2,5 миллиона рублей за 20-дневный отдых в пятизвездочном комплексе.