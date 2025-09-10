На северокавказских курортах организуют спортивный семейный фестиваль

На курортах Мамисон и Ведучи пройдет фестиваль «Спортивная семья». Для гостей мероприятия организуют спортивные активности и концерты под открытым небом.

«На наших курортах — Мамисоне в Северной Осетии и Ведучи в Чечне — готовим интересное и активное для всей семьи. Программа фестиваля одна, а впечатлений может быть вдвое больше», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ, пояснив, что фестиваль на Мамисоне пройдет 14 сентября, а на Ведучи — 20-го.

В программу фестиваля вошли трейловый забег на 20 км, любительский забег для детей и взрослых до 5 км, семейные эстафеты, стрельба из лука, игры в корнхол и фрисби.

«Это аналог популярных сейчас трейловых фестивалей, но в более массовом виде, доступном не только профессиональным бегунам. Мы хотим, чтобы каждый здесь открыл свое», — заявил директор по маркетингу Кавказ.РФ Валерий Желателев.

Гостей фестиваля также ожидают мастер-классы, квесты и концерт под открытым небом. Билеты на канатные дороги в дни проведения мероприятия будут бесплатными, заверили в институте развития.