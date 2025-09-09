Мэр Сочи дал советы туристам на случай атак БПЛА

Глава Сочи Андрей Прошунин обратился к туристам в связи с возможными атаками БПЛА. В своем телеграм-канале мэр курорта рассказал, что делать отдыхающим при воздушных угрозах.

© РИА Новости

По словам градоначальника, на территории Сочи и всего Краснодарского края развернута комплексная система оповещения, которая оперативно активируется при появлении угрозы. Андрей Прошунин заверил, что противовоздушная оборона региона функционирует четко и на высоком профессиональном уровне. Под его личным контролем городской оперативный штаб работает в режиме 24/7, координируя все необходимые мероприятия.

Мэр настоятельно призвал туристов сохранять спокойствие и неукоснительно выполнять официальные инструкции. При звуках сирены, получении СМС или сообщения от проверенных источников необходимо немедленно укрыться. В отеле следует перейти во внутреннее помещение без окон. На улице нужно спуститься в ближайшее заглубленное укрытие: подвал, подземный переход или на парковку. В общественных заведениях следует руководствоваться указаниями администрации.

Особый акцент был сделан на необходимости оставаться в безопасной зоне до официального объявления отбоя тревоги. Также Андрей Прошунин напомнил о запрете на съемку и публикацию в сети материалов, демонстрирующих работу ПВО, поскольку эти данные могут быть использованы противником. Ограничение введено постановлением губернатора Краснодарского края.

В завершение мэр подчеркнул, что все силовые структуры и органы власти действуют согласованно для максимальной защиты населения, и призвал сочинцев и гостей города к бдительности и заботе о себе и близких.