Чем привлекает Казань молодежь

Вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин рассказал, что Казань попала в топ туристических направлений у молодёжи.

© РИА Новости

«Молодым людям интересен и экскурсионный туризм, а также все популярные направления», — заявил эксперт в беседе с «Татар-информ».

По словам специалиста, также у молодых людей пользуются спросом направления, связанные с пляжным отдыхом, физической активностью и экстримом.

«Например, на горнолыжных курортах много молодёжи: на Камчатке, Алтае», — сказал Ромашкин.

Ранее пиар-директор Tez Tour Жанна Богачева в беседе с НСН рассказала, что предстоящей зимой самыми привлекательными зарубежными направлениями для отдыха у россиян станут Мальдивы, Таиланд и Вьетнам.