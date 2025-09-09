В России запустили конкурента «Золотого кольца России»

В Пермском крае туроператоры представили новый маршрут под названием «Золотое кольцо Пермского края». Четырехдневный тур охватывает Пермь, Хохловку, Белогорский монастырь, Кунгур, село Кын, Всеволодо-Вильву, Соликамск, Ныроб и Чердынь. Первая группа туристов отправилась в путешествие в конце августа, а следующий заезд запланирован на период с 25 по 28 сентября.

© РИА Новости

«В рамках программы участникам будет предложено ознакомиться с местной архитектурой, музейными экспозициями, элементами фольклора и природными достопримечательностями. Проживание организовано в отелях и хостелах. Стоимость тура составляет порядка 35 тысяч рублей на одного человека», — пишет ИА «Текст».

Как отмечают представители туристических компаний, маршрут «Золотого кольца Пермского края» рассчитан на широкий круг путешественников. И он способен составить конкуренцию аналогичному столичному туристическому направлению.