Как изменились траты россиян на отдых летом 2025 года

Многие российские туристы летом 2025 года выбрали более дешевые варианты отдыха, чем в 2024 году, - предпочли отели более низкой категории, сократили расходы на развлечения. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

© РИА Новости

«‎Снижение спроса, которое мы наблюдали на массовых направлениях, обусловлено существенной динамикой цен. И многие туристы переориентировались на более дешевые варианты отдыха либо не поехали вовсе. Выбор трехзвездочных гостиниц, отелей без питания, сокращение наземных услуг, дополнительных экскурсий и так далее показывают то, что как никогда наши туристы чувствительны к цене», — сказала она.

Эксперт отметила, что ценовой фактор всегда был важным для российских туристов, но именно это лето показало, что дальнейший рост цен может привести к серьезному снижению спроса в бюджетном и среднем ценовом сегменте.

В целом летом этого года отдых в РФ подорожал на 10-25% по сравнению с таким же периодом годом ранее. Минимальная стоимость зафиксирована в Крыму - в среднем от 45 тыс. руб. на человека на неделю с проживанием в отеле "три звезды" без учета дороги. Наиболее дорогим направлением стали Кавминводы - в среднем 120-140 тыс. руб. на двоих на 10 дней.