В Карачаево-Черкесии обеспечили электроэнергией 20 туристических объектов

В Карачаево-Черкесии за первые семь месяцев этого года подключили к электрическим сетям 20 новых туристических объектов. Работы проводились на территории курортов Домбай и Архыз.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго» за семь месяцев 2025 года обеспечил электроснабжение 20 новых объектов туристической инфраструктуры в курортных зонах Домбая и Архыза. Общая мощность составила 6,8 МВт", — сообщили в министерстве туризма и курортов республики.

Наибольшее количество заявок на присоединение поступило с курорта Архыз, где несколько лет ведется строительство инженерной и туристической инфраструктуры.

В министерстве добавили, что специалисты компании электрифицировали пять крупных объектов, в том числе четыре гостиницы, которым в общей сложности выдали 6,3 МВт.

