В Рязанской области планируют значительно увеличить турпоток

Власти Рязанской области прогнозируют стремительный рост потока туристов – уже в 2025 году он может превысить 2 миллиона человек. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков на площадке Восточного экономического форума.

© РИА Новости

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что турпоток в регион продолжает активно расти. Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, он отметил: за первые восемь месяцев 2024 года Рязанскую область посетило свыше 1 миллиона 570 тысяч человек. Это на 90 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года. Для сравнения, тогда регион принял около 814 тысяч туристов.

Глава региона подчеркнул, что по итогам 2025 года планируется уверенно преодолеть планку в 2 миллиона гостей. По его словам, такой наплыв туристов стал возможен благодаря участию области в федеральной программе развития выездного туризма «Открой твою Россию».

Чтобы справиться с растущими нагрузками, в регионе развивается туристическая инфраструктура. Сейчас здесь работает порядка 160 объектов размещения: от гостиниц и баз отдыха до санаториев и хостелов. Их общая вместимость составляет около 10 тысяч мест. Кроме того, в Рязанской области функционируют более 800 кафе и ресторанов.

Продолжается строительство новых объектов – от глэмпинг-парков и гостиничных комплексов до музеев, аквапарка и оздоровительных центров. Власти рассчитывают, что развитие инфраструктуры поможет превратить регион в один из центров внутреннего туризма России.

