Туроператоров освободят от избыточной ответственности

Минэкономразвития подготовило финальную версию поправок в Федеральный закон об «Основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые разграничивают ответственность между участниками рынка. В частности, в законопроекте четко обозначены сферы, за которые отвечают турагенты, туроператоры, а также поставщики услуг. По поводу последних, по мнению экспертов, произошли если не революционные, то существенные изменения: если раньше почти за все, что случилось с туристом во время тура, отвечал туроператор, то теперь предполагается более избирательный и, как представляется, более справедливый подход.

«Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу туриста вследствие недостатка услуги, входящей в туристский продукт в сфере внутреннего или въездного туризма, несет лицо, непосредственно оказавшее такую услугу и являющееся причинителем вреда, в соответствии с законодательством Российской Федерации», – сказано в тексте законопроекта.

Это определение, по мнению председателя комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ Юрия Барзыкина, поможет туроператорам.

«Хотя в законе и есть положения, по которым ответственность распределяется на тех, кто поставляет конкретные услуги, но, видимо, нужно было на этом сделать акцент. При этом законодательно закрепляется, что туроператор освобождается от избыточного бремени – от того, за что не может нести ответственность. Это главное», – прокомментировал эксперт.

Основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов отметил, что изменения в законе смелые, и они могут повлиять на установление ответственности в случае причинения вреда туристам в гостиницах, во время трансфера, в ходе экскурсий, «если это происходит по вине данных лиц».

Правда, ждать, что судебная практика изменится в обозримом будущем, не стоит:

«На это надо минимум год-два после вступления в силу, чтобы новые положения не только были применены в суде, но и прошли все этапы обжалования».

Есть и другой нюанс. По словам юриста, в случаях возбуждения уголовных дел статья Уголовного кодекса сильно перевешивает отраслевое законодательство, которым невозможно исключить или, наоборот, назначить кого-то ответственным лицом, это решается исключительно судом.

Предполагается, что поправки, подготовленные Минэкономразвития, будут внесены в осеннюю сессию, а вступят в силу – в случае одобрения депутатами – либо с 1 марта, либо с 1 сентября следующего года.