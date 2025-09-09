Как изменился турпоток в ХМАО

Поездки в Югру на поезде все больше привлекают жителей России. Регион вошел в тройку лидеров по росту спроса, по сравнению с прошлым годом он вырос на 44%. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса путешествий Tutu.

«По железной дороге в летние отпуска туристы стали чаще отправляться в Югру. Спрос на поездки в ХМАО на поездах вырос на 44% по сравнению с прошлым годом», — рассказали агентству в пресс-службе сервиса.

Регион вошёл в тройку лидеров по росту спроса, уступив лишь Дагестану и Красноярскому краю.

По мнению аналитиков, нефтегазовый регион помимо сезонной трудовой миграции привлекает все больше любителей дикой природы. Также россиянам интересен этнографический туризм, которым славится автономный округ.

