Сколько туристов отдохнули этим летом в Ингушетии

Ингушетию за прошедший летний сезон посетили более 75 тысяч туристов. Наибольшей популярностью пользовались культурно-историческое направление и лечебно-оздоровительный отдых.

© ТАСС

«Развитие туризма в республике наглядно подтверждается растущим потоком гостей: только за летний сезон регион посетили более 75 тысяч человек, а общее число отдыхающих с начала года достигло 94 тысяч. <...> Традиционно наибольшей популярностью среди отдыхающих пользуются культурно-исторический туризм и лечебно-оздоровительный отдых», — сообщил в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель региона отметил, что в Ингушетии уже реализовано более десятка проектов по созданию современных зон отдыха и маршрутов. За последние четыре года номерной фонд республики увеличился более чем на 33%. Три новых маршрута — пешие маршруты к сторожевой башне Зем-гала в Ассиновском ущелье и к водопаду Гаьл-чож, а также трекинговый маршрут на гору Ушкорт — получили турпаспорта.

В числе перспективных направлений — автомобильный и научно-популярный туризм: гости региона активно посещают музеи, башенные комплексы и исторические памятники, а также знакомятся с традициями ингушского народа.

«Важнейшим проектом остается развитие комплекса "Армхи", который включает создание современной горнолыжной трассы, гостиницы, санаториев и прочие инфраструктурные улучшения», — подчеркнул Калиматов.

Ранее сообщалось о планах властей Ингушетии до конца этого года довести турпоток до показателя в 130 тысяч человек.