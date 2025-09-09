Названы самые дешевые направления для внутреннего туризма

Российским туристам раскрыли дешевые направления для путешествий внутри страны осенью 2025 года. Об этом говорится в совместном исследовании туроператора «Алеан» и сервиса онлайн-бронирования «Мой Агент», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

© РИА Новости

Так, самым доступным вариантом оказались соло-поездки между регионами, в том числе в Москву. К примеру, жители Уфы, Самары и Тюмени могут найти бюджетные авиабилеты в Сочи. Средняя стоимость за перелет в один конец составит от 3 до 5 тысяч рублей. В Москву из Мурманска можно слетать в среднем за 3-4 тысячи рублей, а из Калининграда — за 4-5 тысяч рублей.

Кроме того, минимальные цены на билеты «туда-обратно» были зафиксированы по направлениям Казань — Санкт-Петербург — Казань (от 8 тысяч рублей), Мурманск — Москва — Мурманск (от 5 тысяч рублей), Саратов — Москва — Саратов (от 7 тысяч рублей).

Ранее российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе. Апартаменты или номера в гостиницах в этих регионах обойдутся от 2000 до 5000 рублей за ночь.