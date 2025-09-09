Затопленный храм в Вологодской области претендует на туристическую премию

Благотворительный фонд с 2010 года ведёт работы по консервации единственного в России храма, сохранившегося после затопления при строительстве Волго-Балтийского пути. В 2024 году к памятнику впервые пришвартовался круизный лайнер.

Работа по сохранению затопленного храма Рождества Христова в Крохино не осталась незамеченной, войдя в число финалистов национальной премии «Туризм будущего — 2025». Уникальность памятника XVIII века, который называют «русской Атлантидой», состоит в его исторической ценности и необычном расположении.

Хроники сохранения исторической памяти затопленных территорий Белозерья и храма-маяка в Крохино отмечены и в номинации «Лучший социально-культурный проект» за комплексный подход к охране наследия.

За годы работы волонтёры укрепили конструкции храма, создали ледозащиту острова и оборудовали инфраструктуру для посетителей. С помощью солнечных батарей получилось в 2024 году осветить храм в ночное время.

Перспективы развития связаны с круизным туризмом — после пробной остановки лайнера «Созвездие» с 2026 года планируются регулярные рейсы. Для туристов уже создали мини-кампус с визит-центром и зоной отдыха.

Проект финансируется исключительно за счёт частных пожертвований.