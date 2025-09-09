Без мусора и камышей: как россияне объединяются ради чистых водоемов

По всей стране оздоравливают водоемы. В регионах специалисты расчищают русла рек, с помощью специальной техники убирают ил и мусор со дна. Эта работа важна для экологии, судоходства, туризма и других отраслей, но самое главное — для людей, которые живут вблизи водоемов. Проводить экологическую реабилитацию рек, озер и водохранилищ помогает национальный проект «Экологическое благополучие». О том, как ведутся работы, — в материале «Ленты.ру».

© РИА Новости

Начало осени — расчистка водоемов в самом разгаре. Работы, которые стартовали весной, специалисты стремятся завершить до холодов. При помощи техники со дна поднимают ил, убирают мусор и излишнюю растительность. Это помогает вернуть водоемам способность к самовосстановлению, а также предотвратить их деградацию.

«От донных отложений идет вторичное загрязнение водоема. Благодаря работам по расчистке улучшается аэрация воды, снижается содержание вредных веществ в акватории, что важно для правильного функционирования пресноводных экосистем», — пояснила эколог Марина Комарова.

Только за последние шесть лет восстановлено здоровое состояние более 600 километров гидрографической сети страны и 28 тысяч гектаров акваторий водоемов

К 2030 году по нацпроекту «Экологическое благополучие» планируют расчистить еще более тысячи километров рек и восстановить 36 тысяч гектаров озер и водохранилищ.

На «тихой» воде

Полным ходом идет оздоровление реки Сызранка в Самарской области. Раньше здесь проводили Всероссийские соревнования по гребле: территория уникальна тем, что позволяет устраивать дистанцию в 2 километра на «тихой» воде в любую погоду. Подобных в Самарской области нет. Первый этап расчистки реки завершили в прошлом году, тогда от донных отложений расчистили 2 километра русла и более 40 гектаров территории. Сейчас на расчищенном участке спортсмены водно-гребной базы уже проходят тренировки.

«Ситуация намного улучшилась, занятия по академической гребле стали качественнее. Если раньше ребята цепляли веслами дно, и приходилось углубляться в акваторию, то сейчас свободно начинаем тренировки прямо с пирса», — рассказала директор спортшколы Олимпийского резерва №2 Лариса Шлепп.

Изменения к лучшему отмечают и местные жители. По их словам, на реке появились лебеди и утки, увеличилось количество рыбы.

«В 70х годах здесь была чистая вода, не было камыша. Мы ходили сюда рыбачить. Помню, работал здесь земснаряд раньше. Но после 80х здесь начало все зарастать, шел нанос ила и река обмелела. Очень рад, что сейчас этот участок Сызранки расчищают. Уже видно изменения, которых не было больше 40 лет — река становится той, которую я помню в детстве — чистой, богатой рыбой», — поделился своими впечатлениями житель Сызрани Владимир Казаков.

Сейчас работы продолжаются: специалистам предстоит оздоровить еще более 33 гектаров акватории водоема

В ближайшие два года расчистят большой участок — можно сказать, искусственный «остров», который с годами образовался на реке. Работы ведут при помощи земснаряда и экскаватора-амфибии. Это одна из разновидностей обычного гидравлического экскаватора, предназначенная для работы на заболоченной, затопленной местности, а также в воде на мелководье.

«Ил перекачивается по пульпопроводу на расстояние порядка полутора километров. Намытый грунт размещается в емкость, которая потом будет законсервирована и закрыта почвенно-растительным слоем. На этот год запланировано изъятие около 100 тысяч кубических метров донного грунта», — рассказал «Ленте.ру» представитель подрядной организации Вячеслав Минеев.

Живой источник

От донных отложений расчищают и Иваньковское водохранилище в Тверской области. Это крупнейший водоем Верхневолжья, главная водная артерия региона и важнейший источник водоснабжения. Его состояние напрямую влияет на качество воды и экологическое благополучие.

Работы по расчистке ведут при помощи земснарядов-амфибий, водного и автотранспорта, а извлеченные отложения вывозят на специальные карты складирования. Из запланированных 418,8 тысячи кубических метров уже изъяли около 190 тысяч, рассказали «Ленте.ру» в «Росводресурсах».

Оперативно собирать данные о состоянии акватории и донного рельефа специалистам помогают беспилотные надводные дроны

Их использование позволяет повысить точность мониторинга, ускорить обработку больших участков, а также исключить риски для работников при выполнении работ в труднодоступных или опасных местах. Кроме того, данные, собранные дронами, помогают более точно планировать объемы и участки расчистки, что делает весь процесс результативнее.

«Очистка акватории и улучшение проточности способствуют восстановлению естественного водообмена, снижению рисков заболачивания и эвтрофикации. Комплексное оздоровление участка Иваньковского водохранилища позволит улучшить экологические условия проживания более 110 тысяч человек, а также повысит рекреационную и туристическую привлекательность территории. Ежегодно Иваньковское водохранилище посещают для отдыха не менее 2,5 миллиона человек. Кроме того, объект имеет огромное водохозяйственное значение. Это и источник питьевого водоснабжения для жителей столицы, и начало судоходного Канала имени Москвы», — подчеркнули в «Росводресурсах».

Диалог

О новейших технологиях для водной индустрии расскажут на значимой отраслевой выставке «ЭкваТэк - 2025». Она проходит 9–11 сентября в столичном «Крокус Экспо», где будут представлены высокотехнологичные российские разработки, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. В будущем эти решения будут способствовать достижению ключевых показателей национальной цели «Экологическое благополучие». «ЭкваТэк» станет площадкой для диалога между регуляторами, экспертами ЖКХ и промышленности. В этом году в форуме примут участие 413 компаний.

Экологическое волонтерство

Важно отметить, что улучшать экологию водоемов в регионах помогает не только специальная техника и профильные специалисты. В поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» по всей стране проходит акция «Вода России». Она объединяет волонтеров со всей страны, которые выходят на расчистку берегов рек и озер.

За несколько лет в акции приняли участие более 11 миллионов добровольцев

Совместными усилиями им удалось расчистить 11 тысяч водоемов и собрать более 12 миллионов мешков мусора.

Присоединиться к активистам или устроить собственную экологическую акцию можно, зарегистрировавшись на сайте берегдобрыхдел.рф или в мини-приложении во ВКонтакте. С собой, кроме удобной одежды ничего брать не надо – весь необходимый для работы инвентарь и инструменты для уборки выдадут на месте.