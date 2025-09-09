На Кавминводах начался высокий сезон: как изменились цены

Период с начала сентября до середины ноября особый для региона - в это время санатории и частный сектор испытывают максимальный наплыв гостей. Мягкая теплая погода, знаменитые минеральные воды и наличие разнообразных увлекательных экскурсий привлекают гостей со всей России. Корреспондент "РГ" выяснял, как стартовал кавказский высокий сезон - 2025.

Из-за высокого спроса, особенно в сентябре и октябре, многие санатории Кавминвод уже имеют серьезную загрузку. По данным российской Ассоциации туроператоров, в целом объемы бронирований сопоставимы с прошлогодними, но средняя глубина продаж выросла и составляет сейчас от пяти до 10 месяцев. Это самый высокий показатель на внутреннем рынке в сфере отдыха.

Объясняется такой спрос не только климатом, но и разнообразием лечебных программ: акцент делается на укрепление иммунитета, профилактику сезонных простуд, восстановление после заболеваний. Меняется и контингент отдыхающих: осенью становится заметно больше людей старшего возраста и тех, кто предпочитает размеренный и спокойный отдых. Зато существенно снижается поток туристов-экскурсантов, становится меньше семей с детьми.

В здравницах всего курортного региона зафиксирован рост спроса на номера класса люкс.

Увы, но подрос и ценник - на 10-20 процентов по сравнению с 2024 годом. Стоимость путевок на десять дней вполне сопоставима по цене туров в Турцию или Мальдивы.

Стоимость проживания в санаториях Кавказских Минеральных Вод в осенний сезон варьируется от трех до 20 тысяч рублей за сутки. При этом профсоюзные здравницы предлагают цены примерно на четверть ниже средних по рынку региона. Самые дорогие варианты похожи на настоящие гостиницы класса люкс с огромными номерами, расширенным набором услуг и индивидуальным сопровождением. Можно встретить варианты и дороже - все зависит от уровня сервиса и организации лечебных процедур.

«Практически для любого санатория существует оптимальная загрузка, и она ниже ста процентов, так как не круглый год заняты все номера. Однако при резком увеличении числа пациентов здравницы не могут себе позволить образование больших очередей на получение лечебных процедур и консультации врачей. Поэтому приходится нанимать дополнительный персонал на короткие контракты, а хорошие специалисты во всех курортных города в дефиците. Соответственно, в дорогих санаториях, когда остается мало номеров, их стоимость для покрытия издержек может расти кратно и доходить до 100 тысяч в сутки и даже выше», — рассказал сотрудник дирекции одного из пятизвездочных санаториев Кисловодска.

В Курортном управлении Кисловодска уточнили, что в ряде санаториев недавно завершили реконструкцию, а в некоторых она продолжается. Изменения в основном направлены на улучшение сервиса, а не на расширение номерного фонда. В регионе открываются новые санаторно-курортные объекты, число отдыхающих в основном растет за счет этого.

«Санатории отличаются площадью номеров, уровнем оснащенности, наличием доступного бытового оборудования, то есть как в гостиницах с разным количеством звезд - имеются элитные варианты размещения, но есть и экономкласса. То же самое касается и сервиса. А вот в плане медицины разницы нет практически никакой: в этом кроется главная особенность санаторного лечения. Уровень медицинских услуг одинаковый абсолютно для всех - хоть вы миллионер, хоть отдыхаете по социальной путевке», — отметила представитель управления Эвелина Уруймагова.

Как выяснилось, в КМВ растет спрос на номера класса люкс. Это связывают с тем, что обеспеченные россияне теперь предпочитают отдых дома заграничным поездкам.

«У нас из-за этого новое явление - клубные этажи в санаториях. В них улучшенный сервис по сравнению с остальными, свой бар и более квалифицированный обслуживающий персонал. Таким способом здравница может привлечь одновременно и обеспеченных клиентов, не делая полную реконструкцию», — пояснила Уруймагова.

Вместе с тем осенью действуют различные акции, специальные пакеты и предложения, что позволяет подобрать вариант по доступной цене особенно тем, кто готов пренебречь форматом "все включено" ради индивидуального подхода или уединенного отдыха.

Важная особенность нынешнего сезона - активный рост интереса к санаториям, чуть менее раскрученным, Железноводска и поселка Иноземцево. Как отмечают эксперты, причиной стало появление здесь современных здравниц европейского уровня, частично компенсировавших недостаток аналогичных вариантов в соседнем Пятигорске. Это позволяет отдыхать с комфортом и проходить процедуры на современном оборудовании.

По словам директора и главного врача железноводского санатория имени Тельмана Ирины Забродиной, отсутствие летней жары и большого потока туристов позволяет насладиться тишиной парков, прогулками по терренкурам и живописным окрестностям.

«Одной из главных особенностей нашей здравницы является ее специализация на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек и обмена веществ. Осенью, когда организм особенно нуждается в поддержке, здесь можно пройти курс процедур с использованием здешних уникальных целебных минеральных вод. Еще мы сами организуем экскурсии по достопримечательностям региона, чтобы пациенты могли ближе познакомиться с историей и культурой Кавминвод. А вечера можно проводить в уютной атмосфере, наслаждаясь концертами, кинопоказами или просто чтением книг у камина», — подчеркнула Забродина.

И еще. Осенний стол санаториев особенно богат: на рынках и в трапезных появляется множество свежих фруктов и овощей местного урожая, что благоприятно влияет на диету, насыщая рацион витаминами и поддерживая общее самочувствие.

С января по июль 2025-го Ставропольский край принял около 5,3 миллиона туристов: на 3,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом аудитория курортов КМВ значительно "омолодилась".

«Анализ данных, предоставленных сотовым оператором, показывает, что всего лишь менее шести процентов гостей края составляют люди пожилого возраста. Это является заметным изменением в сравнении с прежними временами, когда курорты Кавказских Минеральных Вод в основном притягивали пенсионеров. Всего за первые шесть месяцев текущего года регион посетили полмиллиона детей, что также свидетельствует о развитии семейного туризма», — заявил министр туризма Ставрополья Андрей Толбатов.

Курорты стали предлагать широкий спектр современных услуг - от косметологических до стоматологических. Разнообразие развлечений для молодежи также увеличивается.

На территории Ставропольского края функционирует 123 санатория. Совместно с гостиничным комплексом они единовременно вмещают больше 50 тысяч человек. Загрузка мест в среднем составляет 95-98 процентов по всем санаториям КМВ.

На Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах, который прошел в конце весны 2025 года, директор департамента контроля и мониторинга инвестиционных проектов АО "Кавказ.РФ" Андрей Неговора заявил, что в рамках ОЭЗ к 2030 году планируется создать 35 гостиничных и 54 санаторных комплекса общей емкостью порядка 30 тысяч мест размещения, или 15 тысяч номеров.

В Ставропольском крае началась реализация уникального проекта создания фотогалереи городов-курортов Кавказских Минеральных Вод с элементами дополненной реальности, который реализуется при поддержке гранта президента РФ для творческих инициатив общенационального значения.

Как сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона, его инициатором выступил известный в крае фотомастер Василий Дейнеко.