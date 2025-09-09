В АТОР оценили спрос групповые путешествия по стране

Турагентства зафиксировали снижение спроса от 10% до 13%, сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

На пресс-конференции она отметила, что существенную роль сыграла ситуация в Анапе, а также погодные условия. При этом такие направления как Калининград, Дагестан, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область продемонстрировали прирост спроса.

«Но это не позволило снивелировать существенное падение на основном массовом направлении, а именно, в Краснодарском крае», — объяснила Ломидзе.

Она подчеркнула, что у самостоятельных туристов, которые пользуются онлайн-платформами, по итогам летнего сезона отмечается рост спроса на 13%. По её словам, порядка 50% размещений — это большие и средние отели, 25% — апартаменты; остальное — гостевые дома, мини-отели и хостелы.