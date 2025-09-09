Летний турпоток на чеченский курорт Ведучи вырос на 10%

На курорте Ведучи в Чечне турпоток этим летом увеличился на 10%. Этому поспособствовали групповые экскурсии по экотропам.

© «Это Кавказ»

«Летний турпоток на Ведучи вырос на 10% благодаря организованным турам по экотропам. Каждый месяц Кавказ.РФ проводил групповые походы по самым видовым экологическим тропам курорта. Гостей Ведучи, помимо прогулки, ждали бесплатный трансфер из Грозного и профессиональная фотосессия по желанию», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

Этим летом на курорте трекинговые выходные ввели в систему. Сейчас сеть экотроп на Ведучи включает 9 маршрутов длиной 36 км. До конца года планируется проложить еще около 30 км: новые экотропы в том числе свяжут курорт с озером Кезеной-Ам грунтовой дорогой, отмечается в сообщении.

«Маршрут длиной почти 100 км во всей красе раскрылся, когда мы начали проводить горные забеги. Именно этот трек Кезеной-Ам — Ведучи стал самым видовым. Совместно с Минтуризма ЧР появилась идея создания такого маршрута, который можно проехать на внедорожнике, велосипеде или пешком», — рассказал заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.

В институте развития анонсировали, что к следующему летнему сезону планируется создание цифрового двойника троп с возможностью его использования в онлайн и в офлайн-режимах. Это позволит туристам пользоваться информацией о тропах в том числе без доступа в интернет.

Обустройство пеших маршрутов на курорте ведется в рамках проекта создания межрегионального туристского маршрута «Национальная Кавказская тропа».