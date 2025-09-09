В Рязанской области до ноября откроют еще 22 ФАПа

Павел Малков сообщил, что по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» до конца года в 12 муниципалитетах региона будет открыто 22 новых ФАПа. Глава региона отметил, что такие медицинские пункты играют важную роль в улучшении качества жизни на селе, поэтому их появление жители ждут с нетерпением. По его словам, за два последних года на территории области уже построено 46 ФАПов и две врачебные амбулатории. Кроме того, губернатор подчеркнул, что развитие социальной инфраструктуры ведется в рамках комплексного плана на несколько лет вперед и реализуется при участии Рязанской области практически во всех действующих федеральных программах. Он отметил, что в регионе идет модернизация школ, строительство поликлиник, обновление объектов культуры и спорта. Работы в основном идут по графику, готовые объекты – вводятся в эксплуатацию. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Рязанской области появится новый бизнес-парк. Фото: ФедералПресс / Елена Аталыкова