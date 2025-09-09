Зарубежным пляжам почти три четверти россиян предпочли бы отпуск в санаториях России

Компания «КОРТРОС» сообщила, что почти 70% россиян предпочитают провести отпуск в санатории внутри страны, а не на пляжных курортах за границей.

© runews24.ru

Исследование, проведённое компанией в июле–августе 2025 года, показало, что 67% респондентов выбирают внутренний санаторный отдых. Более 46% опрошенных отметили важность сочетания лечения и отдыха, а почти 41% выделили природу и экологию как ключевые факторы восстановления.

РИАМО пишет, что в опросе участвовали взрослые жители городов по всей России. Результаты показали, что россияне всё чаще выбирают экологически чистые места внутри страны, предпочитая их традиционному пляжному отдыху за границей. Второе место по популярности заняли варианты с активным досугом, которые отметили 25% респондентов. Более 20% опрошенных выразили желание пройти медицинские процедуры во время отпуска, а 13% хотели бы добавить к отдыху культурную программу.

Директор по продукту ГК «КОРТРОС» Ольга Кавжарадзе отметила, что санаторно-курортный отдых становится важной частью культуры заботы о здоровье. Люди всё чаще ищут возможности для внутреннего туризма, особенно в местах, где можно совместить отдых с лечением. Популярными направлениями стали Алтайский край, Башкирия и Калининградская область, например, город Светлогорск.

По словам Кавжарадзе, сочетание морского воздуха и хвойных лесов на Балтийском побережье привлекает тех, кто ищет спокойный отдых с комфортным и нежарким климатом.

Исследование показало, что более 46% россиян хотят сочетать лечение и отдых. Почти 20% отметили, что главное на отдыхе — новые впечатления, а 17% предпочитают разделять отдых и лечение.

Эксперты отмечают рост спроса на оздоровительный отдых в России с 2020 года, когда доступ к зарубежным здравницам был ограничен. Популярны как санатории, так и wellness- и спа-отели.

Согласно данным ЕМИСС, в 2024 году в российских санаториях отдохнули 7,3 миллиона человек, что на 4% больше, чем в 2023 году, и на 21% выше показателя десятилетней давности.

Региональный директор департамента консалтинга NF Group Ольга Широкова добавила, что для успеха санаторно-курортного проекта важны природные ресурсы, такие как минеральная вода и грязи, а также имидж курортной зоны. Среди востребованных локаций выделяются Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, Демидково и Усть-Качка в Пермском крае, Белокуриха (Алтайский край), Аршан и Горячинск (Республика Бурятия) и другие.

Широкова отметила, что Калининградская область также перспективна благодаря богатой культурно-исторической составляющей и протяжённому морскому побережью. Главный бренд региона — янтарь, который используется в терапии, что делает его уникальным.