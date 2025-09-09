В Запорожской области создадут единый туристический автомобильный маршрут

Единый автомобильный туристический маршрут с придорожным сервисом и кемпингами появится в Запорожской области. Он будет создан в рамках комплексной территориальной схемы развития туризма региона, разработанной Единым институтом пространственного планирования (ЕИПП) РФ.

"Предлагается создать единый автомобильный маршрут, который улучшит придорожную инфраструктуру и сделает путешествия по региону более комфортными. Для формирования качественного туристического предложения и обеспечения комфорта туристов, путешествующих на личном транспорте, предполагается создание объектов сопутствующей инфраструктуры, развитие придорожного сервиса, организация многофункциональных зон, а также размещение кемпингов вблизи основных объектов притяжения туристов и вдоль новых проектируемых дорог", - сообщили в ЕИПП РФ.

Реализовать проект планируют к 2030 году. В институте отметили, что Запорожская область обладает значительным потенциалом для развития автотуризма. По плану, автомаршрут длиной 350 км свяжет ключевые туристические центры области. Это города Мелитополь, города Приморск, Бердянск, поселок Черниговка, пгт Приазовское и другие.

Проезжая по маршруту, туристы смогут посетить различные достопримечательности, в том числе, природные объекты: национальный парк "Приазовский", косы Степановская и Пересыпь, озеро Среднее и озеро Долгое, Обиточная коса. Пляжный туризм - на побережье Азовского моря в Бердянске и пгт Кирилловка, рассказали в ЕИПП.

По данным института, включены также места культурно-познавательного туризма. Это Храм Святителя Николая Мирликийского Чудотворца и художественный музей им. И. И. Бродского в Бердянске, историко-археологический музей-заповедник "Каменная могила" в Мелитопольском городском округе, Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова", Токмакский краеведческий музей.