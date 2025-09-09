Ростовчане стали ездить на море в Запорожье из-за дешевых туров

Основными направлениями для летнего отдыха ростовчан остаются Краснодарский край и Крым. Однако растущие цены заставляют туристов искать более бюджетные альтернативы на побережье.

На фоне общего роста цен на путешествия жители Ростова-на-Дону нашли доступную альтернативу традиционным курортам. Вместо Сочи и Анапы многие теперь отправляются на Бердянскую косу в Запорожской области, куда можно добраться на автобусе.

Привлекательность этого направления объясняется его бюджетностью: средняя стоимость проживания в гостиницах Бердянска в сентябре опустилась до 3200-3400 рублей за стандартный номер на двоих в сутки.

Хотя главными точками притяжения по-прежнему остаются Черноморское и Азовское побережья Краснодарского края, интерес к более простым и дешевым локациям заметно вырос. В приоритете у ростовчан остается пляжный отдых без длительных и затратных переездов.

Дороговизна авиаперелетов, требующих транзита через другие города, делает недоступными для многих даже такие притягательные направления, как Байкал.

Таким образом, текущая туристическая карта для жителя Ростова формируется логистикой и кошельком. Бархатный сезон они предпочитают проводить на еще теплом море, выбирая между курортами Краснодарского края и бюджетными вариантами вроде Бердянска, где пока нет роскошных отелей, но есть море и невысокие цены.