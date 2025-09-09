День города Челябинска: программа праздника 2025 года

Праздник состоится 13 сентября.

© РИА Новости

В этом году городу исполнится 289 лет. Мероприятия в честь Дня города Челябинска начали проводить ещё 30 августа, а завершатся они 20 сентября. Самые яркие мероприятия запланированы на 12, 13 и 14 сентября, о событиях этих дней мы вам и расскажем.

История праздника

История Челябинска насчитывает уже более двух веков. Город был основан 13 сентября 1736 года, чтобы защитить важные пути, часто подвергавшиеся нападению со стороны башкирского народа. Именно в эту дату сейчас и проводят День города.

До конца XIX века Челябинск был небольшим. Всё изменилось в 1892 году, когда по приказу императора Александра III через Челябинск проложили Самаро-Златоустовскую железную дорогу. Она соединила город с европейской частью Российской империи. Железнодорожное сообщение развивалось, и со временем Челябинск стал одним из важнейших уральских городов.

В период первых советских пятилеток Челябинск стал одним из крупнейших в стране промышленных центров. Количество заводов, как и значимость города, стремительно увеличивалась, а вместе с ними росло и население. Столица Южного Урала и сейчас играет ключевую роль в отечественной промышленности, тут функционирует более 40 предприятий и проживает более миллиона человек.

Что касается Дня города, регулярным празднование стало лишь в современной России. В советское время отмечались лишь годовщины, размах был небольшой. В основном программа состояла из парадов, праздничных шествий, выступлений местных коллективов, спортивных соревнований, ярмарок и выставок.

Интересные мероприятия

Как мы уже упомянули, основные события будут проходить 12, 13 и 14 сентября. Подробнее о праздничной программе – ниже.

12 сентября на главной пешеходной улице Челябинска – Кировке – в 18:30 пройдёт фестиваль «Парад моды», где главные любители красивой и интересной одежды смогут посмотреть дефиле от местных брендов и дизайнеров.

13 сентября на Кировке состоятся городской конкурс изобразительного искусства и концертная программа «Легенды Челябинска». После, в 13:00, начнётся фестиваль театров «Челябинск: город, где живёт искусство», на сцену выйдут артисты театров «Манекен», НХТ, детского театра «Скарабей» и Камерного театра.

Гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда» пройдёт на Набережной реки Миасс 13 и 14 сентября. Гости смогут оценить более 30 гастрономических изысков, попробовать разные блюда и открыть для себя новые вкусы.

На улице Карла Маркса (от ул. Цвиллинга до ул. Свободы) пройдёт II Фестиваль общественного транспорта «ЧелТранспортФест». 13 сентября гости и жители города смогут увидеть не только современные модели городского транспорта, но и ретроавтомобили, экстремальную и спецтехнику.

13 сентября на площадке у Челябинского торгового центра расположится сцена, где состоится масштабная концертная программа. Звёздными гостями станут Дмитрий Певцов и Валерия. А проведёт это мероприятие спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Ещё одна музыкальная программа пройдёт в Арт-сквере на набережной реки Миасс. В 18:00 для зрителей выступит группа «Братья Грим».

Спортивные события

12 сентября в ледовой арене «Трактор» состоится яркий турнир MMA RCC 23. Его главными звёздами станут Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз проведут реванш, которого зрители ждали с весны. Также на турнире выступят боец муай-тай и действующий спортсмен RCC MMA Хаял Джаниев, бойцы смешанных единоборств Александр Дворцов и Владимир Пальчиков.

12 и 13 сентября скейт-парк RCC Extreme около ледовой арены «Трактор» станет центром притяжения всех любителей экстремального спорта. Эффектные трюки и уникальные шоу от профессионалов будут продемонстрированы на профессиональной площадке размером 1500 м².

В честь Дня города здесь пройдут:

Кубок RCC Extreme по самокату;

чемпионат России по самокату;

первенство России по BMX;

Всероссийские соревнования по BMX.

Турнир по баскетболу состоится 13-14 сентября в зале спортивного комплекса «Метар-Спорт». На паркет выйдут: БК «ЧБК» (Челябинск), «БК «Металлург» (Магнитогорск), «Темп-СУМЗ» (Ревда) и «Новосибирск». В рамках турнира местная баскетбольная команда «ЧБК» представит не только новое название, но и обновлённый состав.

Мужской парный теннисный турнир пройдёт в Академии тенниса «Привилегия». На корте сразятся до 12 пар, играть они будут по одному сету до шести геймов, в случае равного счёта будет сыгран тай-брейк до семи очков.

20 сентября, в субботу, пройдёт последнее праздничное мероприятие – Фестиваль национальных видов спорта. С 10:00 в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко начнётся настоящий праздник спорта. Квест «Забег традиций», стрельба из традиционного лука, рукопашный бой, дзюдо, городки и другие элементы национальных видов спорта будут радовать и удивлять гостей и жителей города.

Будет ли салют?

Один из ключевых этапов торжества – праздничный фейерверк. Запуск салюта состоится 13 сентября в 22:00 на набережной реки Миасс.

Челябинск – крупный и величественный город с почти трёхвековой историей. Он привлекает характером и мощью. В эти выходные столица Южного Урала отметит 289-й день рождения, что станет отличным поводом для путешествия и погружения в культуру города.