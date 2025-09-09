Плавучие гостиницы и причалы предложили построить на Амуре для развития туризма

Восемь многофункциональных комплексов планируется создать от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре. Проект может стать частью федеральной программы «Теплоход здоровья» и создать новые рабочие места.

На съезде объединения «Опора России» в Хабаровске предприниматели представили амбициозный проект развития речной инфраструктуры. Инициатива предполагает создание восьми плавучих причальных комплексов вдоль Амура, оснащенных гостиницами, ресторанами и заправочными станциями для малых судов. Это решит проблему, сдерживающую туристический потенциал реки, — отсутствие необходимой инфраструктуры для круизов и частных путешествий.

Амур, входящий в десятку крупнейших рек планеты, обладает уникальными возможностями для масштабных маршрутов — от Хабаровска до Охотского и Японского морей с перспективой кругосветных экспедиций. Однако сегодня отсутствие заправочных станций и мест для комфортной стоянки существенно ограничивает развитие речного туризма. Плавучие комплексы могли бы стать точками роста для всего региона, особенно в нижнем течении реки, где наблюдается социальная напряженность.

Проект планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства. Предприниматели предлагают интегрировать его в федеральную программу «Теплоход здоровья», что позволит создать не только туристическую, но и социальную инфраструктуру для удаленных поселений.

Помимо экономического эффекта, инициатива способна создать новые рабочие места и повысить привлекательность Дальнего Востока для отечественных и иностранных туристов, открывающих новые границы России.