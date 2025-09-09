Туроператоров научат правильно принимать гостей из Китая

Отелям и гостиницам пропишут список требований к состоянию территории, персоналу, инфраструктуре и качеству услуг, а туристические организации научат грамотно принимать иностранных гостей, прежде всего из Поднебесной. Росстандарт утвердил сразу два новых документа — ГОСТ «Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения» и предварительный национальный стандарт «Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов». Какие требования они содержат и как будут работать — рассказывает «Парламентская газета».

От языковой навигации до систем оплаты

Как уточнили в самом Росстандарте, ГОСТ на средства размещения охватывает все ключевые аспекты их работы: информационное обеспечение, состояние прилегающей территории, зданий и инженерных сетей, качество предоставляемых услуг, требования к персоналу, безопасность и охрану окружающей среды.

В свою очередь, предварительный стандарт, направленный на прием иностранных туристов, охватывает широкий спектр туристической инфраструктуры — от все тех же средств размещения до транспортной логистики и туристских организаций. Его основная цель — предоставить таким организациям готовые рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных гостей.

«Особое внимание в стандарте уделено туристам из Китая — от языковой навигации и удобства оплаты до учета предпочтений в питании, проживании и использовании цифровых сервисов», — подчеркнули в ведомстве.

В Роскачестве, которое занималось непосредственной разработкой стандартов, отметили, что они основаны не на теоретических выкладках, а на уже имеющемся практическом опыте работы с иностранными туристами.

«Мы глубоко проработали культурные, языковые и сервисные ожидания гостей ключевых рынков въезда в Россию, особенно Китая, чтобы каждый турист чувствовал себя комфортно и безопасно на всех этапах — от бронирования до отъезда из страны, — уточнила директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева. — Это важный шаг к тому, чтобы реальность российского сервиса полностью соответствовала ожиданиям».

Конкретизировать требования

Как пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, в нашей стране уже действуют закрепленные законом требования к отелям и гостиницам в зависимости от уровня их «звездности».

«Вероятнее всего, новый ГОСТ на средства размещения будет эти требования конкретизировать, расширять и дополнять, — подчеркнул эксперт. — Они в основе своей посвящены тому, что должно быть в номерах и общих помещения, а вот требований к персоналу, например, в них нет. Требования к охране окружающей среды есть, но сформулированы они довольно скупо».

По мнению Сергея Ромашкина, ГОСТ, за исключением некоторых аспектов, например все тех же требований к персоналу, будет работать скорее на стыке «государство-бизнес», а его главной задачей станет регулирование гостиничной сферы именно как отдельной отрасли со своими правами и обязанностями.

«Использование стандарта позволяет повысить качество и безопасность услуг, сократить затраты на разработку внутренних регламентов и воспользоваться готовыми техническими решениями», — уточнили в самом Росстандарте.

При этом оба стандарта — и на средства размещения, и на прием иностранных гостей — будут носить рекомендательный и добровольный характер. Их вступление в силу запланировано на 1 июня 2026 года — предполагается, что за это время туристические организации, которые захотят им соответствовать, смогут надлежащим образом адаптироваться.