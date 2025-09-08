В Кисловодске построят спа-комплекс с круглогодичным минеральным бассейном

В ставропольском Кисловодске построят спа-комплекс с круглогодичным бассейном с минеральной водой. Новый объект появится на территории Старого озера.

© «Это Кавказ»

«В Кисловодске начинается строительство нового спа-комплекса, который станет значимым объектом туристической инфраструктуры курорта. Одной из главных его особенностей станет круглогодичный бассейн с минеральной водой с подогревом», — написал в своем телеграм-канале мэр города Евгений Моисеев.

Новый комплекс расположится в одном из популярных мест для отдыха в Кисловодске — в районе Старого озера — на общей площади свыше 2,5 гектаров. Он будет включать две гостиницы на 140 и 70 номеров. В проект инвестируют более 2 млрд рублей.