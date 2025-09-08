Сколько номеров на курортах Сочи уже забронировано на Новый год

Горнолыжные курорты Краснодарского края уже реализовали 50% номерного фонда на период новогодних праздников. Аналитики туриндустрии предупреждают о многократном увеличении стоимости проживания в предпраздничные недели.

Согласно данным мониторинга туристического рынка, активное бронирование зимнего отдыха началось в июне, при этом наиболее высокий интерес фиксируется к горнолыжным курортам Краснодарского края. Как отмечают представители турбизнеса, текущий уровень заполняемости отелей в сочинском высокогорье достиг 50%, в то время как кавказские курорты демонстрируют 30-40% загрузки.Прогрессирующая система ценообразования приведет к поэтапному удорожанию размещения - к октябрю стоимость возрастет вдвое, а к началу декабря превысит исходные показатели в 3 раза.

Особым вниманием туристов пользуются гостиничные комплексы категории 4-5 звезд с наличием крытых бассейнов с подогревом и организацией тематических праздничных мероприятий. Следует учитывать, что развлекательные программы часто требуют дополнительной оплаты: участие в новогоднем банкете премиум-уровня стартует от 35 000 рублей с человека.

Эконом-варианты пока сохраняют доступность, однако их доступность стремительно сокращается. Специалисты советуют завершить планирование зимнего отдыха до конца октября, поскольку к ноябрю наиболее привлекательные предложения будут исчерпаны, а ценовой диапазон достигнет максимальных значений.