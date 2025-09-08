В АТОР назвали привлекательные морские курорты для россиян летом 2025 года

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что в этом году удалось добиться роста турпотока на Балтийское море — в Ленинградскую и Калининградскую области — на 8—10%.

Помимо Чёрного и Балтийского, есть ещё Японское море, но там в основном отдыхают жители Приморья, из Москвы во Владивосток ради этого не летают, отметил специалист в беседе с НСН.

Что касается Азовского моря, то лидером по посещаемости этим летом стал Ейск Краснодарского края.

«Три года назад только 3—4% туристов, которые ехали в Крым, проезжали через Мариуполь, Мелитополь, останавливались там. Сейчас это число уже около 10%», — отметил Ромашкин.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года каждый второй москвич, отправлявшийся на отдых, выбирал для путешествия Сочи. Город стал одним из наиболее популярных курортов Чёрного моря.