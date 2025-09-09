Махачкала примет туристический форум «Открытый Дагестан»

В Махачкале в конце сентября пройдет всероссийский туристический форум «Открытый Дагестан». Параллельно с ним состоится фестиваль народных промыслов «Хранители традиций».

© РИА Новости

«С 25 по 28 сентября Махачкала превратится в главную туристическую площадку страны. В эти дни в столице Дагестана пройдут всероссийский туристический форум "Открытый Дагестан" и международный фестиваль народных художественных промыслов "Хранители традиций"», — сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

В рамках форума запланированы тематические сессии и заседания, посвященные поддержке народных промыслов и привлечению инвесторов, а также дискуссия о развитии туристического потенциала региона и всего Северного Кавказа.

Фестиваль «Хранители традиций» соберет мастеров из разных регионов России и стран мира. В его программу вошли выставка туристической продукции, мастер-классы, дегустация блюд, показы национальных костюмов, кинопоказы и концерты.

Кроме того, на фестивале планируют установить рекорд России по самому массовому исполнению лезгинки с участием более 400 танцоров.

Форум и фестиваль будут проходить на территории улицы Пушкина и бульвара Сулеймана Стальского в Махачкале. Организатором выступает Минтуризма Дагестана при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Проект ТАСС «Это Кавказ» выступает информационным партнером мероприятия.