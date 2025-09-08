В Калининградской области туристы увидели в море викингов

В разгар празднования Дня города Зеленоградска на берегу Балтийского моря собрались сотни зрителей. На их глазах участники клуба исторической реконструкции «Кауп» совершили необычный спуск на воду десятиметрового драккара «Виндур», точной копии боевого корабля викингов IX века.

Это первый в России полноразмерный морской драккар, построенный по древним технологиям без использования современных материалов. Под звуки народных инструментов и возгласы восхищения судно преодолело мощную береговую волну и вышло в открытое море.

Пятилетний труд энтузиастов увенчался полным успехом. Гребцы в традиционных одеждах скандинавов продемонстрировали, как древние корабли покоряли морские просторы. Полосатые паруса, деревянная обшивка, точная форма — всё соответствовало историческим оригиналам. «Виндур» хотя и уступает в размерах крупнейшим драккарам (20-25 метров), но полностью сохраняет их мореходные качества.

Это событие открывает новую страницу в экспериментальной археологии России. Реконструкторы из клубов «Кауп», «Иррлис» и «Ватага» доказали, что древние технологии позволяют создавать суда, способные ходить по Балтике.

Уже в ближайшем будущем они планируют новые морские походы, продолжая возрождать забытое наследие викингов. Для Калининградской области, где сохранились следы пребывания древних скандинавов, это особенно символично.