Турист отсудил у отеля под Анапой 50 тысяч за отменный тур

Курянин отсудил у отеля под Анапой 50 тысяч за отменный из-за экологической катастрофы тур В декабре 2024 года истец забронировал в отеле, расположенном в Сукко Анапского района, номер на лето этого года. Он внёс предоплату - почти 90 тысяч рублей. Однако в декабре в районе Анапы в Черное море вылился мазут, что привело к экологической катастрофе. Курянин отменил бронирование, но деньги ему не вернули. Поскольку администрация отеля отказалась вернуть деньги добровольно, истец подал иск в суд.

В ходе рассмотрения дела отель деньги вернул. Тогда истец уточнил исковые требования и просил взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей и штраф. Мировой судья Железнодорожного округа удовлетворил иск частично. С отеля взыскили компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - 47475 рублей, сообщили в пресс-службе судов области.