Геленджик стал главным курортом Кубани

В 2025 году Геленджик привлек повышенное внимание туристов, поскольку пляжи соседней Анапы остаются закрытыми. Российские отдыхающие уже делятся впечатлениями о курорте на Черноморском побережье.

© runews24.ru

В частности, туристы высоко оценивают достопримечательности Геленджика. Одним из популярных мест среди туристов остаются дольмены. По отзывам пользователей Otzovikа, таких сооружений в районе насчитывается до 3000, а их возраст превышает 4000 лет. Туристы отмечают мистическую атмосферу этих древних построек и живописные виды на горы и природу. Так, 23 августа 2025 года одна из отдыхающих посетила дольмены, добравшись сначала на минивене, а затем на джипах по серпантину и рекам, с последним подъёмом к каменным сооружениям около 3 минут. Путешествие длилось недолго, но оставило положительное впечатление: чистый воздух, горные пейзажи и уникальные каменные конструкции с окнами и дверями создавали ощущение исторической таинственности. Стоимость экскурсии составила 2200 рублей, а общая оценка достопримечательности — 4 звезды.

Другой туристический опыт отмечен посещением дольменов в 2024 году. Семья, побывавшая в Сафари-парке и на туристическом маршруте к озеру, оставила положительные отзывы о сохранности сооружений и магической атмосфере. Посетители подчеркивают, что многие дольмены расположены в труднодоступных местах, но экскурсии оставляют незабываемые впечатления. Оценка впечатлений составила 5 баллов из 5, с рекомендацией друзьям посетить это место.

Кроме достопримечательностей, туристы положительно оценивают гостевые дома и инфраструктуру Геленджика. Например, отдых в гостевом доме в селе Береговое отмечен как удобный для семей с детьми. Туристы высоко оценивают чистоту номеров, ухоженную территорию, наличие бассейна и разнообразное питание, включая блюда, приготовленные хозяйкой и пиццу в специальной печке. По отзывам пользователей, комфортное размещение и радушие хозяев делают курорт привлекательным для многократных визитов.

Напомним, что ранее подростки из Сочи победили в конкурсе «Зеленый туризм». Их проект получил грантовую поддержку в 100 тысяч рублей, и на эти деньги территорию расчистили, постелили пока только искусственный газон, установили лавочки, качели и кормушки для птиц.

Также в Геленджике стартовал бархатный сезон – лучшее время для отдыха у моря.