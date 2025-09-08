В какую сумму обойдется отдых на берегах озера Байкал осенью

В начале сентября традиционно отмечается День Байкала — праздник, посвящённый этому уникальному озеру, которое считается одной из главных природных достопримечательностей России.

© Zab.ru

В этот период многие стараются вновь отправиться к любимым местам отдыха на озере или увидеть его берега впервые.

Технологическая платформа «Авито Путешествия» подвела итоги летнего сезона 2025 года: Республика Бурятия вошла в число 15 регионов с наибольшим количеством бронирований загородного жилья посуточно. За это время предложение домов для аренды увеличилось на 13%, а средняя стоимость суток проживания составила 4800 рублей.

Сентябрь считается удачным временем для поездки к Байкалу: погода становится умеренной, поток туристов сокращается, и можно особенно насладиться тишиной и красотой природных пейзажей.

Дом с террасой в Сухой

Небольшой дом дом площадью 30 квадратных метров в селе Сухая можно снять от 12 000 рублей за сутки. Внутри смогут разместиться 4 гостя. Дом имеет отдельный вход и террасу с панорамным видом на озеро. Интерьер выполнен в спокойных тонах с использованием натуральных материалов, что создает гармонию с окружающей природой. На территории есть продуктовый магазин. Администрация предоставляет бесплатный Wi-Fi и парковочное место.

Дом с выходом на Байкал

Двухэтажный дом с четырьмя комнатами на берегу озера Байкал (Боярский, Кабанский район) обойдется в 16 000 за сутки, вместимость до 8 гостей. В интерьере много дерева, в доме полностью оборудованная кухня и есть вся необходимая техника, также есть камин и терраса. Как отмечается в объявлении, с участка можно сразу выйти на берег Байкала. От Боярского быстро доехать до многих туристических мест, например, Танхоя, Мамая и Теплых озер.