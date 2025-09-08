В ожидании безвиза интерес к России у китайских туристов вырос в несколько раз

Обещание президента России Владимира Путина ввести безвизовый режим для граждан Китая вызвало ажиотаж у туристов этой страны. Агентство онлайн-бронирования Tongcheng Travel утверждает, что число запросов о российских отелях и рейсах увеличилось более чем в 6 раз по сравнению с несколькими днями ранее. Большинство из них касалось туров в Москву, но и Санкт-Петербург также интересует. Многие хотели бы отправиться в путешествие на каникулах, приуроченных ко Дню независимости Китая, которые в этом году продлятся с 1 по 8 октября.

Местная пресса отмечает большой интерес к России со стороны китайских туристов: например, минувшим летом это было одно из самых популярных направлений. И если безвиз будет введен в сентябре, поток на праздничной неделе резко вырастет.

Между тем представители российского турбизнеса считают, что пока говорить об ажиотаже, о котором пишут китайские СМИ, рановато.

«Точной информации о сроках введения безвизового режима для граждан Китая пока нет, да и сезон уже заканчивается. Групповое бронирование идет в обычном объеме. Если будет безвиз, то рост спроса на Москву и Санкт-Петербург мы ожидаем ближе к весне. Зимой может увеличиться интерес к Мурманску – китайцы поедут за северным сиянием. Но сейчас особых изменений нет», – отметила гендиректор «Тари Тур» Марина Левченко.

«Мы ажиотажа пока не чувствуем», – подтвердил TourDom.ru вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

По мнению экспертов, спрос реально вырастет после официального введения безвиза, и первым делом это отразится на отелях с большим номерным фондом, специализирующихся на приеме туристических групп, а также небольших «тройках», которые выбирают самостоятельные туристы. Не секрет, что многие гости из КНР планируют свои поездки через компании, контролируемые соотечественниками. Так что эффект в первую очередь почувствуют именно они.

