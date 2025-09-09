Как изменилось число бронирований отелей этим летом

С июня по август число бронирований отелей в России выросло на 3,9%, самыми популярными регионами стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым и Московская область, сообщается в Telegram-канале Российского союза туриндустрии (РСТ).

Так, по данным РСТ, в июне-августе этого года число бронирований отелей в России выросло на 3,9%, а количество реализованных номероночей - только на 1,1% (напомним, что в каждом бронировании может быть разное количество номероночей, таким образом, увеличилось число непродолжительных проживаний в отелях).

Как напомнил президент РСТ Илья Уманский, летом прошлого года число проданных номероночей росло на 15,3%.

«Налицо коррекция спроса после нескольких лет бурного роста внутреннего туризма», — отметил он.

В пятерку самых популярных регионов вошли Краснодарский край (20,3% от всех бронирований), Москва (17,1%), Санкт-Петербург (13,7%), Крым (4,7%) и Московская область (2,9%). Шестое место заняла Республика Татарстан (2,7%).

В то же время Уманский обратил внимание на серьезное падение бронирований в Анапе: их число там сократилось на 30%, а количество реализованных номероночей снизилось по итогам летнего сезона на 65%.

В целом показал снижение и Краснодарский край: на 1,6% в бронированиях и на 11,8% - в проданных номероночах. Турпоток оттуда перераспределился в Крым: там рост числа забронированных номероночей составил 34%. Также лидируют по этому показателю Тамбовская область (18,3%) и Камчатский край (17,6%).

Среди причин снижения спроса в Краснодарском крае, по словам президента РСТ, - укрепление курса рубля, сделавшее зарубежные поездки привлекательнее отечественных, растущая себестоимость гостиничных услуг, а также аномально холодное лето.

В РСТ назвали и среднюю цену гостиничного номера: в сезон она составила 10 116 рублей.

При этом снизившийся спрос подтолкнул отрасль к более сдержанному ценообразованию, подчеркнул Илья Уманский.