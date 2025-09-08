Калининградская область недосчиталась туристов: в чем причина

Рост турпотока в Калининградскую область по итогам восьми месяцев 2025 года оказался скромнее прогнозируемого. Прирост числа гостей региона составил лишь 5 %.

© РИА "ФедералПресс"

«Почему не достигли динамики в 15 %? У нас и не было такой задачи, мы просто прогнозировали, что будет так», – подчеркнул министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Однако реалии курортного сезона внесли серьезные коррективы. По словам министра, ключевыми факторами, отпугнувшими часть отдыхающих, стали неблагоприятные погодные условия на Балтике и возросшая стоимость авиаперелетов, уточняет издание «Новый Калининград».

Многие туристы предпочли перенаправить свои маршруты в регионы с более стабильной погодой. Окончательные статистические данные будут сформированы после предоставления полной информации аэропортом Храброво, Калининградской железной дорогой и таможенными службами.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что европейский туристический бум в Калининграде назвали фейком.