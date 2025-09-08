В России утвердили новые стандарты в сфере туризма

Росстандарт утвердил два новых национальных стандарта в сфере туризма, сообщило ведомство.

ГОСТ Р 72261-2025 "Туризм и сопутствующие услуги. Средства размещения. Общие требования" устанавливает единые требования к средствам размещения, предоставляющим временное проживание туристам, и к услугам, оказываемым в них. Стандарт направлен на развитие внутреннего и въездного туризма, повышение качества сервиса, а также обеспечение безопасности и комфортных условий проживания туристов.

"Документ охватывает ключевые аспекты работы средств размещения: информационное обеспечение, состояние прилегающей территории, зданий и инженерных сетей, качество предоставляемых услуг, безопасность и охрану окружающей среды, а также требования к персоналу. Применение стандарта носит добровольный характер, однако его использование позволяет повысить качество и безопасность услуг, сократить затраты на разработку внутренних регламентов и воспользоваться готовыми техническими решениями", - говорится в сообщении Росстандарта.

Новый предварительный национальный стандарт ПНСТ 1017-2025 "Туризм и сопутствующие услуги. Рекомендации по адаптации объектов туристской индустрии для приема иностранных туристов", в свою очередь, охватывает средства размещения и объекты национального питания, а также транспортную логистику и туристские организации. Документ содержит рекомендации по адаптации сервиса с учетом языковых, культурных и бытовых особенностей иностранных туристов.

"Особое внимание в стандарте уделено туристам из Китая: от языковой навигации и удобства оплаты до учета предпочтений в питании, проживании и использовании цифровых сервисов. ПНСТ носит рекомендательный характер и применяется на добровольной основе. В течение его действия будет проводиться мониторинг и сбор обратной связи для последующего включения лучших практик в национальные нормативные документы", - отмечается в сообщении.

Документы разработаны Роскачеством и вступят в действие с 1 июня 2026 года. Срок действия ПНСТ - до 1 июня 2028 года.