Спрос на летние речные круизы у россиян вырос на 7–10%

Спрос на речные круизы у россиян вырос на 7–10% по сравнению с показателями годичной давности, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

© РИА Новости

«Хотя до конца навигации осталось еще два–три месяца, мы уже можем говорить примерно о 7–10% роста продаж речных круизов по сравнению с летним сезоном предыдущего года. Глубина бронирования снизилась по сравнению с прошлым годом на 5%. В разгар сезона загрузка теплоходов стремилась к 90%, что можно назвать отличным результатом. Весна и осень традиционно показывают меньший спрос и глубину продаж», – цитирует пресс-служба соруководителя комитета РСТ по круизам, заместителя генерального директора компании «Мостурфлот» Светлану Гончарову.

По ее словам, в течение речной навигации этого года цены менялись в зависимости от спроса, итоговое повышение на летние круизы составило в среднем 15%, на осенние – 5%.