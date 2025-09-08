За два года средняя цена путешествий по России увеличилась на 22,6%

Эксперты аналитического сервиса Onlinetours провели исследование динамики стоимости туристических услуг внутри Российской Федерации за период с 2021 по 2023 годы.

© runews24.ru

Согласно полученным данным, средний уровень цен на туристические поездки по стране возрос на 22,6%. В частности, средняя стоимость недельного или десятидневного тура для двух человек в летний период 2023 года в городе Сочи составила 72 892 рубля. К летнему сезону 2025 года данный показатель увеличился до 89 406 рублей.

Лидером по популярности среди российских туристов остаётся Краснодарский край, в особенности города Сочи и Адлер. В 2024 году средняя стоимость недельного тура в Сочи составляла 97 717 рублей, в то время как к 2025 году она возросла до 122 845 рублей, что представляет собой увеличение на 25,7%.

За последние два года наблюдается значительный рост интереса к внутреннему туризму в Российской Федерации, который выражается в увеличении числа бронирований на 44,5%. Российская Федерация входит в пятёрку наиболее востребованных направлений для отдыха, занимая позиции после Турции, Египта, Таиланда и Объединённых Арабских Эмиратов.