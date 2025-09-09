Приморье получит мощный импульс для развития туризма

Власти Дальнего Востока делают ставку на масштабное развитие туристической инфраструктуры, отвечая на растущий спрос со стороны россиян. В фокусе сразу два крупных направления: создание сети экологических троп для активного отдыха и строительство современного курортного комплекса на побережье Приморья.

© РИА Новости

«Дальний Восток славится своей замечательной природой. Один из наиболее актуальных запросов со стороны дальневосточников и приезжающих туристов – создание инфраструктуры для развития активного экологического туризма. Для этого работает проект "Тропы Дальнего Востока"», – отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев инициировал проект «Тропы Дальнего Востока» в 2024 году. В течение двух лет в регионах округа планируется обустроить 118 километров пеших маршрутов, где появятся визит-центры, смотровые площадки и зоны отдыха. Финансирование в размере 1,7 миллиарда рублей выделено в рамках единой президентской субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Уже ведутся работы на 18 маршрутах в девяти субъектах, включая «Тропу осьминога» в Находке и велотрассы на острове Русском.

Параллельно на полях Восточного экономического форума было подписано соглашение о создании крупного комплекса семейного отдыха «Солнечная» во Владивостоке. Документ заключили Минвостокразвития России и правительство Приморского края. Проект будет реализован по программе «Дальневосточная концессия». Предполагаемый объем инвестиций составит 6,9 миллиарда рублей, что позволит создать 280 новых рабочих мест.

Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина сообщила, что власти края совместно с федеральным министерством и инвестором уже прорабатывают условия для создания современного всесезонного комплекса. Он расположится на территории существующей спортивной базы на побережье Уссурийского залива.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев пояснил, что проект предусматривает модернизацию старых объектов вместо освоения территорий с нуля. Для гостей построят гостиницу и апартаменты на 600 человек, спортивные объекты, бассейны и амфитеатр. По его словам, такой подход не только дает импульс развитию гостеприимства, но и позволяет максимально сохранить природу, снижая антропогенную нагрузку на ландшафт.

