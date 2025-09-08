Дальневосточный круиз из Владивостока планируют запустить весной 2026 года

Началась подготовка программы для нового крупного туристического проекта в Приморском крае — десятидневного круиза из Владивостока на Камчатку с промежуточными остановками на Сахалине и Курильских островах. Запланированный рейс состоится весной следующего года, сообщает VladNews со ссылкой на правительство региона.

Круиз предполагает посещения таких пунктов назначения, как Корсаков, Южно-Курильск, Кунашир, Курильск и Итуруп. Путешествие даст возможность туристам ознакомиться с достопримечательностями, как сходя на сушу, так и наблюдая живописные пейзажи прямо с палубы судна.

Программа тура разработана таким образом, чтобы заинтересовать туристов разнообразными видами активности, включая пешие прогулки, осмотр исторических памятников и знакомство с уникальной природой региона. Особое внимание уделено комфорту гостей, предусмотрены варианты туров различной ценовой категории — от стандартных до элитных, а также индивидуальное обслуживание.

Планируется расширить туристический опыт за счёт специальных экскурсий, таких как изучение крепости XVIII века, прогулки по уникальному острову Итуруп, погружение в подводный мир, прогулка на борту исторического судна и дегустация местных кулинарных изысков.

Данный проект нацелен на привлечение большего числа туристов в Приморский край и продвижение внутреннего туризма. Планируется, что такой подход создаст отложенный эффект интереса к региону, мотивируя путешественников возвращаться сюда с новыми впечатлениями и желаниями посетить остальные достопримечательности.

Подготовку квалифицированных кадров для сопровождения круизов осуществляют ведущие учебные заведения Дальнего Востока — Дальневосточный федеральный университет и Владивостокский государственный университет. Программы обучения включают теоретическое и практическое ознакомление с особенностями предоставления качественного сервиса туристам.