Блогер назвал самые красивые города Подмосковья для осенних прогулок

За то, чтобы увидеть живописные пейзажи придётся заплатить не больше нескольких тысяч рублей. Тревел-блогер Игорь Синельников в беседе с NEWS.ru назвал самые красивые осенью подмосковные города. Эксперт посоветовал ехать за шикарной природой в Истру и Сергиев Посад.

Близкий и бюджетный вариант отдыха — Сергиев Посад в Московской области. На лавру хватит дня, отличной идеей будет задержаться для осмотра природных достопримечательностей. В Истре стоит посетить Ново-Иерусалимский монастырь, — уточнил Синельников.

Эксперт уточнил, что переночевать в отелях Сергиева Посада можно за 3500 рублей. Ночь в гостиницах или апартаментах Истры стоит от 2500 рублей.