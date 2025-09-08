Российские туристы устремились на Дальний Восток

Дальневосточные регионы демонстрируют впечатляющую динамику развития туристической отрасли. За первое полугодие 2025 года макрорегион посетили почти три миллиона туристов, что превышает прошлогодние показатели на 11,5 %.

«В этом году в случае появления свободных мест в результате возврата путевки разбираются за считаные минуты даже по самой высокой стоимости», – отмечает директор по закупкам туристического сервиса Алексей Агеев.

Статистика подтверждает растущую привлекательность восточных территорий страны, пишет «Коммерсант». Число размещений в гостиницах, санаториях и турбазах достигло 1,95 миллиона человек – прирост составил 7,3 %. Финансовые показатели выглядят еще более внушительно: оборот туриндустрии увеличился на 15,3 %, достигнув 18 миллиардов рублей.

Эксперты объясняют туристический бум несколькими факторами. Во-первых, россияне все чаще выбирают познавательные маршруты вместо традиционного пляжного отдыха. Во-вторых, серьезный вклад в статистику вносят деловые путешественники, особенно в период проведения крупных международных мероприятий. Влияние оказало и закрытие пляжей Анапы на этот сезон из-за разлива мазута.

«Количество семейных бронирований на Дальнем Востоке этим летом выросло на 70 % к прошлому году», – сообщает представитель туристической платформы.

Популярность региона отражается на ценовой политике. Стоимость размещения в качественных отелях во время пиковых периодов возрастает в два-три раза. Перелеты из центральных регионов подорожали на 40 %, достигнув 42 тысяч рублей за билет туда-обратно.

Приморский край остается безусловным лидером по туристическому потоку, однако другие дальневосточные территории тоже показывают заметный рост. Число бронирований в северных регионах увеличилось вдвое, что говорит о расширении географии внутреннего туризма.